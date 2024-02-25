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Мужчина в Краснодаре избил сожительницу и дочь, его ищет полиция

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-v-krasnodare-izbil-sozhitelnitsu-i-doch-ego-ishhet-politsiya
Мужчина в Краснодаре избил сожительницу и дочь, его ищет полиция
Фото t.me/tipich_kub_01

Инцидент произошел в подъезде одной из многоэтажек на улице Хлебосольной. Момент с избиением попал на камеры видеонаблюдения.

«Установлено, что 29-летняя женщина сожительствует с 32-летним мужчиной. Они переехали в Краснодар в 2019 году. Их совместной дочери на данный момент 4 года», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Согласно медицинскому заключению, женщине и ребенку нанесены побои. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

«Мужчина скрылся со съемной квартиры, где живет семья. Ведутся его поиски. По данному факту проводится проверка», — добавили в МВД.

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