Двое мужчин избили водителя маршрутки в Краснодаре

Видеозапись инцидента разошлась по социальным сетям утром 17 декабря.

На записи видно, как двое неизвестных мужчин силой вытаскивают водителя маршрутки из кабины, а потом бьют его. Сообщается, что произошло это недалеко от ТЦ «Галерея» и нападавших не смутило присутствие в маршрутке пассажиров.

На основании публикации полиция Краснодара инициировала проведение проверки.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства данного инцидента, и действиям мужчин будет дана правовая оценка. Устанавливаются личности граждан, участвовавших в конфликте», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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