СК начал проверку после нападения водителя маршрутки на подростков на Кубани

В СМИ и соцсетях 15 декабря появилась информация о том, что 14 декабря в станице Раевской на автобусной остановке водитель маршрутки ударил несовершеннолетних парня и девушку.

По данному факту СО по Новороссийску СКР по краю организовали доследственную проверку. По имеющимся сведениям, угрозы жизни несовершеннолетних нет.

Личность водителя установили. В ближайшее время его доставят к следователю. Следствие устанавливает все обстоятельства инцидента, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам местных жителей, 14 декабря около 19:00 на остановке на улице Суворова в станице Раевской водитель маршрутного автобуса № 105 избил двоих несовершеннолетних. Очевидцы уточнили, что мужчина нанес удар девушке ногой в живот. В полиции сообщили о том, что личность водителя маршрутного автобуса, вступившего в конфликт с подростками, установили.