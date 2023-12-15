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СК начал проверку после нападения водителя маршрутки на подростков на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-nachal-proverku-posle-napadeniya-voditelya-marshrutki-na-podrostkov-na-kubani
СК начал проверку после нападения водителя маршрутки на подростков на Кубани
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В СМИ и соцсетях 15 декабря появилась информация о том, что 14 декабря в станице Раевской на автобусной остановке водитель маршрутки ударил несовершеннолетних парня и девушку.

По данному факту СО по Новороссийску СКР по краю организовали доследственную проверку. По имеющимся сведениям, угрозы жизни несовершеннолетних нет.

Личность водителя установили. В ближайшее время его доставят к следователю. Следствие устанавливает все обстоятельства инцидента, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам местных жителей, 14 декабря около 19:00 на остановке на улице Суворова в станице Раевской водитель маршрутного автобуса № 105 избил двоих несовершеннолетних. Очевидцы уточнили, что мужчина нанес удар девушке ногой в живот. В полиции сообщили о том, что личность водителя маршрутного автобуса, вступившего в конфликт с подростками, установили.

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