В Выселковском районе будут судить местного жителя, зарезавшего приятеля

Преступление произошло в январе этого года в одном из домов на улице Жлобы в станице Березанской. В апреле уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве, направили в суд.

По версии следствия, фигурант из-за личной неприязни решил убить своего 51-летнего знакомого. Он пригласил приятеля к себе домой, между мужчинами возник конфликт, во время которого пьяный хозяин дома один раз ударил знакомого в грудь. От полученных повреждений пострадавший скончался.

Возбудили уголовное дело. Обвиняемый свою вину признал, сейчас он находится под стражей. Расследование провел Кореновский МСО СУ СК России по краю.

Прокурор Выселковского района утвердил обвинительное заключение по делу, после чего материалы направили в Выселковский районный суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: житель Сочи зарезал собутыльника в котельной во время ссоры из-за женщины. Преступление произошло в ночь на 16 марта на Курортном проспекте. В отношении 54-летнего местного жителя возбудили уголовное дело об убийстве. По версии следствия, мужчина вместе со знакомым выпивал в помещении котельной. Во время застолья произошла ссора из-за неуважительного отношения приятеля к своей сожительнице. Злоумышленник взял нож и ударил им знакомого в грудь. От сильной кровопотери пострадавший скончался на месте.

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