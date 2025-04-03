Житель Сочи зарезал собутыльника в котельной во время ссоры из-за женщины

Преступление произошло в ночь на 16 марта на Курортном проспекте. В отношении 54-летнего местного жителя возбудили уголовное дело об убийстве.

По версии следствия, мужчина вместе со знакомым выпивал в помещении котельной. Во время застолья произошла ссора из-за неуважительного отношения приятеля к своей сожительнице. Злоумышленник взял нож и ударил им знакомого в грудь. От сильной кровопотери пострадавший скончался на месте.

После этого злоумышленник пошел домой к сожительнице погибшего и сообщил ей о его смерти. При этом мужчина не сказал, что причастен к произошедшему. О случившемся женщина сообщила в полицию.

Подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело об убийстве. Сочинцу предъявили обвинение, суд отправил его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: на Кубани 4,5 года дали женщине, зарезавшей пьяного сожителя из-за оскорблений. Преступление произошло 7 октября 2024 года в одном из домов улице Первомайской в станице Новоплатнировской. Утром женщина и ее сожитель находились у нее дома. Пара поссорилась из-за того, что пьяный мужчина из-за ревности начал оскорблять сожительницу. Во время ссоры женщина несколько раз ударила ножом обидчика в спину и плечо. Злоумышленница ушла, а пострадавший от полученных ранений скончался.

Подпишись, здесь всегда интересно.