В выселковский храм Рождества Пресвятой Богородицы привезут частицу пояса Марии

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Ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы доставят в пределы Тихорецкой епархии 21 сентября. Святыня будет всего один день находиться в храме Рождества Пресвятой Богородицы станицы Выселки.

Одна из самых важных святынь православия прибудет в выселковский храм 21 сентября в 8:00. После литургии перед ковчегом каждый час будут проводить молебны с чтением акафиста. А после — все желающие смогут приложиться к святыне.

Ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы увезут из храма в 19:00 того же дня, сообщает пресс-служба Тихорецкой епархии.

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