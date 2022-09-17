В выселковский храм Рождества Пресвятой Богородицы привезут частицу пояса Марии
Общество
17.09.2022 08:56
Ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы доставят в пределы Тихорецкой епархии 21 сентября. Святыня будет всего один день находиться в храме Рождества Пресвятой Богородицы станицы Выселки.
Одна из самых важных святынь православия прибудет в выселковский храм 21 сентября в 8:00. После литургии перед ковчегом каждый час будут проводить молебны с чтением акафиста. А после — все желающие смогут приложиться к святыне.
Ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы увезут из храма в 19:00 того же дня, сообщает пресс-служба Тихорецкой епархии.
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