Мощи Святого Сергия Радонежского доставят в Краснодар 23 августа
Общество
19.08.2022 20:06
Ковчег со святыней будет находиться в Свято-Екатерининском кафедральном соборе с 23 по 25 августа.
Мощи преподобного Сергия Радонежского встретят митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий и архиереи Кубанской митрополии. После пройдет божественная литургия.
Сообщается, что с 23 по 25 августа Свято-Екатерининский кафедральный собор будет открыт для прихожан с 7:00 до 20:30.
В этом году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения мощей святого преподобного Сергия Радонежского, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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