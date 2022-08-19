Мощи Святого Сергия Радонежского доставят в Краснодар 23 августа

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ковчег со святыней будет находиться в Свято-Екатерининском кафедральном соборе с 23 по 25 августа.

Мощи преподобного Сергия Радонежского встретят митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий и архиереи Кубанской митрополии. После пройдет божественная литургия.

Сообщается, что с 23 по 25 августа Свято-Екатерининский кафедральный собор будет открыт для прихожан с 7:00 до 20:30.

В этом году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения мощей святого преподобного Сергия Радонежского, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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