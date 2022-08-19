Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Мощи Святого Сергия Радонежского доставят в Краснодар 23 августа

Общество
19.08.2022 20:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshhi-svyatogo-sergiya-radonezhskogo-dostavyat-v-krasnodar-23-avgusta
Мощи Святого Сергия Радонежского доставят в Краснодар 23 августа
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ковчег со святыней будет находиться в Свято-Екатерининском кафедральном соборе с 23 по 25 августа.

Мощи преподобного Сергия Радонежского встретят митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий и архиереи Кубанской митрополии. После пройдет божественная литургия.

Сообщается, что с 23 по 25 августа Свято-Екатерининский кафедральный собор будет открыт для прихожан с 7:00 до 20:30.

В этом году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения мощей святого преподобного Сергия Радонежского, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: православные христиане 19 августа отмечают Преображение Господне.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Сочи женщина ударила лезвием от строительного ножа сожителя своей подруги
В Сочи женщина ударила лезвием от строительного ножа сожителя своей подруги
Пьяный житель Краснодара в гостях избил знакомую до разрыва печени
Пьяный житель Краснодара в гостях избил знакомую до разрыва печени
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
В Анапе на пляже утонула женщина
В Анапе на пляже утонула женщина
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. Грядущие выходные в Краснодарском крае обещают быть теплыми, но дождливыми
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. «Краснодог» распространил сообщение о догхантерах, которые травят животных ядом
  6. В Сочи туристка во время прогулки в горах упала с лошади и получила сотрясение
Прямой эфир
Мы в соцсетях