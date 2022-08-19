Православные христиане 19 августа отмечают Преображение Господне

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По приданию, в этот день апостолы Иаков, Иоанн и Петр вместе с Христом поднялись на гору Фавор, где Иисус читал молитвы и в какой-то момент начал светиться.

Считается, что в этот момент Христос показал два начала — человеческое и божественное. В народе этот праздник еще называют Яблочным Спасом. В этот день в храмах пройдут праздничные богослужения, также принято освещать яблоки, груши и сливы.

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