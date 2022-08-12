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В Краснодаре от амилоидоза скончался протоирей Игорь

Общество
12.08.2022 15:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ot-amiloidoza-skonchalsya-protoirej-igor
Видео канала «Кубань 24»

Печальная новость пришла 12 августа от кубанских священнослужителей. После тяжелой болезни скончался отец Игорь — в миру Абай Олжабаев.

Последние полгода он находился между жизнью и смертью, борясь с редким диагнозом — первичным амилоидозом. У отца Игоря появилась сильная отечность, которая мешала двигаться, возникли проблемы с сердцем. Усугубил положение дважды перенесенный коронавирус.

«Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий выражает глубокие соболезнования супруге, родным и близким почившего, сотрудникам и прихожанам кафедрального собора, искренне любившим этого достойного пастыря Христова стада. Разделяя их скорбь, владыка Григорий призывает всех клириков и прихожан храмов Кубанской митрополии к усердной молитве об упокоении новопреставленного протоиерея Игоря в селениях праведных. Вечная ему память, вечный покой», — цитирует митрополита пресс-служба Кубанской митрополии.

Отец Игорь 15 лет был настоятелем Свято-Екатерининского кафедрального собора и более 10 лет трудился ректором Екатеринодарской духовной семинарии. Его хорошо знали и уважали и прихожане, и студенты.

На Кубани он стал своим, хотя родился в Казахстане. Последнее время священнослужитель трудился клириком Свято-Казанского храма Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория в храмах епархии объявляли сбор средств на лечение отца Игоря.

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