В Краснодаре от амилоидоза скончался протоирей Игорь

Видео канала «Кубань 24»

Печальная новость пришла 12 августа от кубанских священнослужителей. После тяжелой болезни скончался отец Игорь — в миру Абай Олжабаев.

Последние полгода он находился между жизнью и смертью, борясь с редким диагнозом — первичным амилоидозом. У отца Игоря появилась сильная отечность, которая мешала двигаться, возникли проблемы с сердцем. Усугубил положение дважды перенесенный коронавирус.

«Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий выражает глубокие соболезнования супруге, родным и близким почившего, сотрудникам и прихожанам кафедрального собора, искренне любившим этого достойного пастыря Христова стада. Разделяя их скорбь, владыка Григорий призывает всех клириков и прихожан храмов Кубанской митрополии к усердной молитве об упокоении новопреставленного протоиерея Игоря в селениях праведных. Вечная ему память, вечный покой», — цитирует митрополита пресс-служба Кубанской митрополии.

Отец Игорь 15 лет был настоятелем Свято-Екатерининского кафедрального собора и более 10 лет трудился ректором Екатеринодарской духовной семинарии. Его хорошо знали и уважали и прихожане, и студенты.

На Кубани он стал своим, хотя родился в Казахстане. Последнее время священнослужитель трудился клириком Свято-Казанского храма Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория в храмах епархии объявляли сбор средств на лечение отца Игоря.