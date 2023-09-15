В выходные дни в Краснодарском крае ожидаются дожди с грозой и сильный ветер

В ближайшие выходные погода в регионе будет нестабильной из-за прохождения фронтальных разделов циклона. Ближайшие сутки на Кубани действует штормовое предупреждение по непогоде.

В субботу, 16 сентября в Краснодарском крае пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Ветер северо-западный с переходом на северный 5-10 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха днем +21…26 °С, ночью +12…17 °С. В восточных районах столбики термометров ночью опустятся до +7…12 °С. На Черноморском побережье днем +23…28 °С, ночью +16…21 °С. В горах днем +14…19 °С, ночью +5…10 °С.

В воскресенье, 17 сентября местами пройдут дожди. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +8…13 °С, днем +21…26 °С. В горах ночью +4…9 °С, днем +13…18 °С.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, без осадков. В Новороссийске скорость ветра поднимется до 22 м/с. Температура воздуха днем прогреется до +23…28 °С, а ночью опустится до +14…19 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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