В выходные дни на Кубани прогнозируются дождь и мокрый снег

Ухудшение погоды 28-29 января на территории края связано с прохождением фронтальных разделов.

Синоптики прогнозируют с вечера пятницы 27 января в отдельных районах дождь, ледяной дождь и дождь с мокрым снегом. В воскресенье 29 января ожидаются сильные осадки — в горах налипание мокрого снега и гололед.

На Черноморском побережье будет сильный дождь. Ночью и утром на дорогах Кубани ожидается гололедица. Ветер восточной четверти с переходом на западную, порывы до 12–14 м/с.

По краю ночью 28 января температура воздуха опустится до -1…-6 °С, днем воздух прогреется до +2…7 °С. В воскресенье 29 января ночью столбики термометров опустятся до +3…-2 °С, днем потеплеет до +6…11 °С. На Азовском побережье столбики термометров поднимутся до +1…6 °С, в южной половине части Кубани до +12 °С.

В горах ночью в субботу мороз до -4…-9 °С, днем потеплеет до +1…6 °С. В воскресенье ночью температура воздуха опустится до -1…-6 °С, днем ожидается до -1…+4 °С. На Черноморском побережье ночью потеплеет до +2…7 °, днем воздух прогреется до +7…12 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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