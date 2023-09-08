В вузах РФ могут разрешить использовать нейросети для подготовки дипломных работ

В ведущих российских вузах отмечают, что искусственный интеллект может открыть новые возможности для обучения студентов.

С предложением разрешить студентам использовать нейросети для написания курсовых и дипломных работ 4 сентября выступил депутат Леонид Слуцкий.

Представитель РАНХиГС, преподаватель курса «Введение в искусственный интеллект и разговорные боты» Роман Душкин отметил, что нейросети значительно ускоряют обучение и получение новых знаний и запрещать студентам пользоваться ими бессмысленно. Кроме того, по его словам, качественно сгенерированный ИИ текст невозможно отличить от авторского.

«Прогрессивные студенты и школьники уже разобрались в том, как можно использовать ИИ при обучении. Совершенно очевидно, что запреты ничего не изменят. В университетских кругах уже звучат призывы ввести запрет на нейросети, но, я уверен, студенты найдут способ обойти эти ограничения в будущем», — сказал он.

Он также подчеркнул, что развитие ИИ увеличивает ценность высшего образования. Недостаточно быть простым инженером, нужно разбираться в том, как правильно составить запрос и оценить его качество.

В пресс-службе РУДН отметили, что, разрешая или запрещая использование нейросетей, надо понимать, для каких задач она может использоваться. Представители вуза назвали недопустимым нарушению принципов честности и академической этики. В РУДН напомнили, что нейросеть умеет генерировать и компилировать разные факты, а это может привести к псевдонаучным выводам. Соответственно, содержание и выводы исследования должны оставаться исключительно за автором.

«Нейросеть может быть вспомогательным инструментом, но необходимо нормативно-правовое регулирование, в каких именно случаях допустимо использование ИИ в ВКР без нарушения академической этики», — объяснили в пресс-службе РУДН.

Ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Мамедова полагает, что инициатива депутатов разрешить нейросети студентам не доработана в деталях и спорных ситуациях.

«Студенты используют такие сервисы, зачастую не утруждая себя перепроверкой и переработкой сгенерированного текста или кода, действуя в парадигме «поймай меня, если сможешь», — сказала она.

Она напомнила, что в Китае законодатели предлагают запретить использования сервисов генеративного ИИ при подготовке выпускных работ, сообщает RT.

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