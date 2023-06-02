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Нейросеть для поиска пропавших домашних животных разрабатывают в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nejroset-dlya-poiska-propavshih-domashnih-zhivotnyh-razrabatyvayut-v-rossii
Нейросеть для поиска пропавших домашних животных разрабатывают в России
Фото Chiemsee2016, pixabay.com

Российский разработчик системы распознавания лиц планирует создать и запустить платформу для поиска домашних животных.

По словам официального представителя компании Александра Томаса, уже вышла первая версия системы распознавания кошек и собак. Сейчас разработчики готовят ее к тестированию.

«В качестве сценариев обсуждаются бесплатный Telegram-бот, приложение для мобильного телефона и вебсайт. Предполагается, что люди, которые потеряли или нашли животное, смогут загрузить его фотографию, а искусственный интеллект сравнит снимки», — сообщил разработчик.

Также планируется, что в будущем нейросеть можно будет интегрировать в систему городского видеонаблюдения и искать пропавших животных по городским видеокамерам. По словам разработчиков, система с достаточно высокой точностью распознает собак некоторых пород, а вот различать черных кошек нейросеть пока что не научилась — для искусственного интеллекта они очень похожи.

Компания NtechLab разрабатывает технологии распознавания лиц, силуэтов людей, транспортных средств и номерных знаков, сообщает ТАСС.

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