В ВС РФ в этом году сформируют еще два военных округа

О формировании в вооруженных силах РФ общевойсковой и воздушной армии и двух военных округов заявили в Генштабе.

Также появятся армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад.

«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов», — цитирует замначальника Генштаба генерал-полковника Евгения Бурдинского журнал Минобороны «Военные комиссариаты России».

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