В восьми регионах России откроют новые центры «Сириуса» в сентябре

Региональные центры будут работать по модели образовательного центра «Сириус».

В течение сентября такие учреждения откроются в Омской, Владимирской, Ярославской и Сахалинской областях, а также в Красноярском крае, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и в Байконуре.

Образовательные центры — самостоятельные учебные учреждения дополнительного образования, которые берут лучшие методики от основного федерального центра. Программы учреждений делятся на «Науку», «Спорт» и «Искусство», а также дополняются направлениями, приоритетными в регионе. Например, необходимыми для промышленности города.

Сеть региональных центров «Сириус» создается для охвата большого количество детей и педагогов образовательными программами. Учениками центров за все время их работы стали почти 2 млн человек, сообщает пресс-служба ФТ «Сириус».

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