В Воронеже упал беспилотник, есть пострадавшие

Об этом 9 июня сообщил в своих соцсетях губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительным данным, беспилотник упал на улице Белинского в Воронеже.

«Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле. По предварительным данным, после инцидента на улице Белинского ранены двое, им оказывается вся необходимая помощь», — написал Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Позже глава региона уточнил, что троих человек посекло осколками стекла. Им оказали медпомощь на месте. По словам Александра Гусева, пострадавшие от госпитализации отказались.

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