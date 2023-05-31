Неизвестный беспилотник упал на территории Ильского НПЗ

Неустановленный беспилотный аппарат упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода 31 мая около 4:00.

«В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

При падении беспилотника никто не пострадал. Ущерб имуществу не нанесен. На месте происшествия работают правоохранители и спецслужбы. В 9:20 взрывотехники уничтожили аппарат для безопасности.

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