В Воронеже 18-летняя девушка обокрала пенсионерку и уехала любовником в Сочи

Заявление о краже денег и ювелирных украшений у 82-летней женщины поступило в полицию Воронежа в феврале. Ущерб пожилой женщине оценивался в сумму около 665 тыс. рублей.

Полицейские установили, что днем в подъезд дома вслед за 82-летней пенсионеркой в подъезд зашла молодая девушка и представилась сотрудницей социальной организации. Злоумышленница сказала пенсионерке, что гражданам, рожденным в период Великой Отечественной войны, положены дополнительные выплаты и индексация пенсии.

Пожилая женщина пригласила «соцработника» в квартиру, чтобы заполнить документы. Там девушка похитила 70 тыс. рублей из кошелька хозяйки, а также золотые изделия и 5 тыс. долларов.

С помощью записей с камер видеонаблюдения полицейские установили, что 18-летняя подозреваемая приехала из Рязанской области на автомобиле своего 32-летнего возлюбленного.

Обокрав пенсионерку, пара отправилась в Сочи, где девушка совершила аналогичное преступление. Там ее и задержали. На подозреваемую завели уголовное дело. За кражи ей грозит до шести лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

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