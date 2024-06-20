На Кубани служебный пес Ареол нашел цветочного вора по аромату роз

В Гулькевичах ночью из цветочного магазина неизвестный похитил 3 букета цветов на сумму более 8,5 тыс. рублей.

На место происшествия прибыли оперативники и кинолог с овчаркой по кличке Ареол. Пес уверенно взял след и повел полицейского в сторону многоэтажки. По видеокамерам правоохранители выявили 28-летнего местного жителя, который похитил цветы.

Подозреваемого задержали. В отделе полиции он признался, что поссорился с девушкой и в качестве извинений решил подарить краденые розы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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