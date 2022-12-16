В Волгоградской области с неба рухнули обломки неизвестного объекта

Днем 16 декабря в соцсетях появилась информация, что в Еланском районе в поле рухнули несколько металлических обломков.

«Согласно оперативной информации экстренных служб Еланского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, и в результате их падения никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе Еланского муниципального района.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. По какой причине металлические обломки рухнули с неба, пока не сообщается.

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