В Волгоградской области с неба рухнули обломки неизвестного объекта
Происшествия
16.12.2022 17:59
Днем 16 декабря в соцсетях появилась информация, что в Еланском районе в поле рухнули несколько металлических обломков.
«Согласно оперативной информации экстренных служб Еланского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, и в результате их падения никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе Еланского муниципального района.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. По какой причине металлические обломки рухнули с неба, пока не сообщается.
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