В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек

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Инцидент произошел 14 сентября в районе села Кендже-Кулак Туркменского округа.

«На место выехали экстренные службы, правоохранительные органы. Выполняются все необходимые процедуры. Есть пятеро пострадавших», — написал в Telegram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам главы региона, за помощью к медикам обратились четверо местных жителей, в том числе ребенок. Сейчас они находятся под наблюдением. Угрозы для их жизни нет. Также при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный. Его госпитализировали.

В причинах произошедшего в Туркменском округе разбираются компетентные службы, сообщает RT.

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