Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек

Происшествия
14.09.2022 19:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stavropolskom-krae-posle-padeniya-neizvestnogo-letatelnogo-apparata-postradali-5-chelovek
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
Фото t.me/VVV5807

Инцидент произошел 14 сентября в районе села Кендже-Кулак Туркменского округа.

«На место выехали экстренные службы, правоохранительные органы. Выполняются все необходимые процедуры. Есть пятеро пострадавших», — написал в Telegram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам главы региона, за помощью к медикам обратились четверо местных жителей, в том числе ребенок. Сейчас они находятся под наблюдением. Угрозы для их жизни нет. Также при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный. Его госпитализировали.

В причинах произошедшего в Туркменском округе разбираются компетентные службы, сообщает RT.

Читайте также: в Ставропольском крае 24 августа потерпел крушение вертолет Ми-2.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
Песков: в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет
Песков: в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
  2. В Динском районе в реке найдено тело женщины
  3. Убитый выстрелом в голову прораб из Сочи расстался с жизнью за 30 тыс. рублей
  4. Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
  5. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях