На Ставропольском крае потерпел крушение вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 упал 24 августа 19:23 в 1,5 км от хутора Шести вблизи поселка Новоблагодарное Предгорного округа Ставрополья.
В ГУ МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что в результате падения вертолета произошло возгорание травы на площади 2 га. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Во время ходе тушения пожара обнаружили сгоревшие фрагменты предположительно вертолета Ми-2.
Глава Предгорного округа Николай Бондаренко рассказал, что пилота вертолета пока не обнаружили. Устанавливается владелец воздушного судна. Он также сообщил, что вертолет занимался сельскохозяйственными работами, но не на территории района, и загорелся при приземлении.
«Он [загорелся] при приземлении, здесь заросшая растительностью местность, приземлился в нее», — цитирует Бондаренко ТАСС.
Глава округа также назвал предварительную причину падения вертолета.
«На территории нашего округа из-за неблагоприятных погодных условий совершил экстренную посадку вертолет, в результате чего произошло возгорание растительности и самого вертолета», — написал Бондаренко в Telegram.
На месте крушения работают следователи. Ведется осмотр места происшествия и воздушного судна. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения вертолета МИ-2 организована доследственная проверка», — написала пресс-служба ведомства в Telegram.
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