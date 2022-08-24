На Ставропольском крае потерпел крушение вертолет Ми-2

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Вертолет Ми-2 упал 24 августа 19:23 в 1,5 км от хутора Шести вблизи поселка Новоблагодарное Предгорного округа Ставрополья.

В ГУ МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что в результате падения вертолета произошло возгорание травы на площади 2 га. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Во время ходе тушения пожара обнаружили сгоревшие фрагменты предположительно вертолета Ми-2.

Глава Предгорного округа Николай Бондаренко рассказал, что пилота вертолета пока не обнаружили. Устанавливается владелец воздушного судна. Он также сообщил, что вертолет занимался сельскохозяйственными работами, но не на территории района, и загорелся при приземлении.

«Он [загорелся] при приземлении, здесь заросшая растительностью местность, приземлился в нее», — цитирует Бондаренко ТАСС.

Глава округа также назвал предварительную причину падения вертолета.

«На территории нашего округа из-за неблагоприятных погодных условий совершил экстренную посадку вертолет, в результате чего произошло возгорание растительности и самого вертолета», — написал Бондаренко в Telegram.

На месте крушения работают следователи. Ведется осмотр места происшествия и воздушного судна. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения вертолета МИ-2 организована доследственная проверка», — написала пресс-служба ведомства в Telegram.

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