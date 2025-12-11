В Волгоградской области обрушился многоквартирный дом, есть пострадавшие

Обрушение многоквартирного дома на улице Ленина в городе Петров Вал произошло днем 11 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Произошло частичное разрушение дома. Предварительно, причиной стали нарушения при эксплуатации газового оборудования.

«По данным, поступившим на текущий момент, есть четверо пострадавших — трое взрослых и один ребенок. Им оказывается вся необходимая помощь. Все доставляются в медучреждения города Камышина», — написала пресс-служба администрации Волгоградской области в Telegram.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Отмечается, что возгорания нет.

Губернатор региона Андрей Бочаров поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, провести обследование конструкций дома и организовать ПВР.

По данным МЧС РФ, из поврежденного дома эвакуировали 48 жильцов, из-под завала спасли одного человека. Уточняется, что взрыв бытового газа произошел на 4 этаже. Площадь разрушения составила 90 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Прокуратура Волгоградской области начала проверку. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал заместитель Камышинского городского прокурора Николай Ларионов. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

