В Волгоградской области горит рынок на площади 7 тыс. кв. метров, огонь перекинулся на дом
Происшествия
28.08.2022 19:00
Сообщение о пожаре на рынке на улице 40 лет Победы, 61Б в городе Волжском поступило в МЧС 28 августа в 17:05.
Пожарные расчеты прибыли на место и установили, что на крытом рынке загорелась крыша. Площадь пожара поначалу составляла 700 кв. м. С горящего рынка эвакуировали более 150 человек.
Позже в МЧС сообщили о том, что площадь пожара увеличилась до 7 тыс. кв. м. При этом огонь с рынка перекинулся на соседний дом.
По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечено 49 человек, 16 единиц техники, сообщает ТАСС.
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