В Ростовской области ликвидировали лесной пожар площадью 269 га
Происшествия
28.08.2022 17:33
Пожар начался около 16:00 27 августа в Верхнедонском лесничестве Верхнедонского района Ростовской области.
По данным ГУ МЧС по региону, лесной пожар был локализован на площади 269 га. В 15:35 огонь удалось ликвидировать.
В тушении возгорания участвовали 589 пожарных, 124 единицы техники и два вертолета Ми-8, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что в Ростовской области горит лес на площади 203 га.
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