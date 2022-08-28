В Ростовской области ликвидировали лесной пожар площадью 269 га

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Пожар начался около 16:00 27 августа в Верхнедонском лесничестве Верхнедонского района Ростовской области.

По данным ГУ МЧС по региону, лесной пожар был локализован на площади 269 га. В 15:35 огонь удалось ликвидировать.

В тушении возгорания участвовали 589 пожарных, 124 единицы техники и два вертолета Ми-8, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в Ростовской области горит лес на площади 203 га.