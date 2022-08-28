В Ростовской области горит лес на площади 203 га
Происшествия
28.08.2022 12:18
Информация о пожаре на территории Верхнедонского лесничества в Верхнедонском районе поступила в МЧС региона 27 августа в 16:45.
По последним данным, площадь пожара составляет 203 га. Длина кромки горения — около 1 км. В тушении пожара участвуют 589 спасателей и 124 единицы техники. На месте работают два вертолета Ми-8. К утру 28 августа вертолеты сбросили 44 т воды на горящий лес.
Для борьбы с огнем планируется привлечь около 400 добровольцев. Угрозы населенным пунктам нет. На месте работает межведомственный оперативный штаб, сообщает ТАСС.
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