Крупный лесной пожар в Ростовской области повредил 67 домов, из них 16 — полностью сгорели

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 23 августа сообщили в администрации Усть-Донецкого района.

Комиссия по определению ущерба от лесного пожара в Усть-Донецком районе выявила 67 домовладений, которые получили повреждения. Например, на территории сгорели сараи и постройки. При этом 16 домов полностью сгорели. Все поврежденные дома находятся в станице Верхнекундрюченской.

Жители 12 домов, которые полностью уничтожены огнем, уже получили материальную помощь из резервного фонда губернатора Ростовской области на общую сумму 3,75 млн рублей, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лесной пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области начался 15 августа и к вечеру 16 августа достиг площади 331 га. Верховой пожар перекинулся на жилые дома на улицах Центральной и Школьной станицы Верхнекундрюченской. Из станицы и хутора Черни эвакуировали 139 человек. За медпомощью обратились 53 человека.