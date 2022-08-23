Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Крупный лесной пожар в Ростовской области повредил 67 домов, из них 16 — полностью сгорели

Происшествия
23.08.2022 19:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnyj-lesnoj-pozhar-v-rostovskoj-oblasti-povredil-67-domov-iz-nih-16-polnostyu-sgoreli
Крупный лесной пожар в Ростовской области повредил 67 домов, из них 16 — полностью сгорели
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 23 августа сообщили в администрации Усть-Донецкого района.

Комиссия по определению ущерба от лесного пожара в Усть-Донецком районе выявила 67 домовладений, которые получили повреждения. Например, на территории сгорели сараи и постройки. При этом 16 домов полностью сгорели. Все поврежденные дома находятся в станице Верхнекундрюченской.

Жители 12 домов, которые полностью уничтожены огнем, уже получили материальную помощь из резервного фонда губернатора Ростовской области на общую сумму 3,75 млн рублей, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лесной пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области начался 15 августа и к вечеру 16 августа достиг площади 331 га. Верховой пожар перекинулся на жилые дома на улицах Центральной и Школьной станицы Верхнекундрюченской. Из станицы и хутора Черни эвакуировали 139 человек. За медпомощью обратились 53 человека.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Сочи из-за прорыва трубы на водоводе жители двух районов могут остаться без воды
В Сочи из-за прорыва трубы на водоводе жители двух районов могут остаться без воды
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Журналисты нашли пророческий пост Дугина за год до гибели дочери
Журналисты нашли пророческий пост Дугина за год до гибели дочери
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. Краснодарский край накрыла пыльная буря: как защитить свое здоровье
  3. Жительница Лабинска перевела 740 тыс. рублей на помощь вымышленному британскому музыканту
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В аквапарке Туапсинского района чуть не утонула 3-летняя девочка
  6. Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о дочери
Прямой эфир
Мы в соцсетях