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В Ростовской области крупный лесной пожар локализован на площади 331 га

Происшествия
16.08.2022 22:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostovskoj-oblasti-krupnyj-lesnoj-pozhar-lokalizovan-na-ploshhadi-331-ga
В Ростовской области крупный лесной пожар локализован на площади 331 га
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области удалось локализовать сложнейший природный пожар. Он начался еще 15 августа и к вечеру 16 августа достиг площади 331 га. Тушение осложняется неблагоприятными погодными условиями.

В течение суток авиацией осуществлено 79 сбросов воды — свыше 260 т. В тушении задействовано 537 человек и 122 единицы техники, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сотрудники МЧС продолжают работы по тушению пожара и окарауливание населенных пунктов.

Возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

«В настоящее время следствием проводится осмотр места происшествия, устанавливаются собственники пострадавших в результате пожара строений и причиненный им ущерб, причины возгорания», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские охраняют покинутые жителями дома в районе пожаров. Из станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни ранее эвакуировали 139 человек. За медицинской помощью обратилось 53 человека, пострадавшие от задымления. Огнем повреждено более 50 строений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Усть-Донецком районе введен режим ЧС.

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