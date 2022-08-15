Огонь перекинулся на жилые дома: в Ростовской области тушат 30 гектаров леса

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области 15 августа произошли четыре крупных пожара в Усть-Донецком, Константиновском, Цимлянском районах и в Шахтах. Один из пожаров уже потушен.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Усть-Донецком районе. Сообщение о пожаре в Усть-Донецком лесничестве поступило в 14:30. По данным министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, возгорание произошло на территории колхозного леса, после чего пожар перекинулся на лесничество. Огонь охватил 30 га леса, 15 из которых — верховой пожар. Тушение осложняет сильная жара и ветер с порывами до 20 м/с. С 15:00 в Усть-Донецком районе введен режим ЧС.

Верховой пожар перекинулся через минерализованные полосы шириной 10 м на жилые дома на улицах Центральной и Школьной станицы Верхнекундрюченской. Из станицы в пункт временного размещения в хуторе Евсеевка эвакуировали 65 человек. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба министерства региональной политики и массовых коммуникаций.

На тушение вылетел вертолет Ми-8 МЧС. В станицу Верхнекундрюченскую направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Ростовской области. На ликвидации пожара задействованы 124 человека и 25 единиц техники.

В Константиновском районе Ростовской области загорелась сухая трава. Там площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. Повреждение получил жилой дом и две хозпостройки. В 17:17 огонь локализовали. В Шахтах также горела сухая растительность на площади 1,5 тыс. кв. м. В 16:40 пожар ликвидировали.

Всего для тушения возникших пожаров создана группировка сил и средств в составе около 300 человек и 50 единиц техники. На базе главка МЧС создали оперативный штаб, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

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