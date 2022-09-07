В Волчанском районе Харьковской области выдали первые российские паспорта
Общество
07.09.2022 10:39
Церемония вручения прошла в местном Доме культуры. Обладателями документов стали 15 человек.
Многие из них рассказали, что уже несколько лет пытались получить гражданство РФ, но украинские чиновники препятствовали этому.
— Ждали, конечно. Мурашки идут по коже. Там родственники, сами мы отсюда, а все родственники в основном там. Мы не должны жить раздельно.
Процедура получения российского гражданства для жителей освобожденных территорий довольна проста — достаточно написать заявление. Документы выдают сразу после всех необходимых проверок.
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