В Краснодаре прошел благотворительный концерт в поддержку участников спецоперации на Украине
Общество
07.09.2022 08:37
На Рождественской набережной звучали народные песни, патриотические стихи и популярные композиции. Также здесь работала выставка оружия.
Любой желающий мог подержать в руках и внимательно изучить автоматы и пистолеты. На празднике присутствовали военные, которые совсем недавно вернулись из Украины.
«Такие мероприятия сейчас необходимы, потому что они нас сплачивают. И все, кто здесь, пришли поддержать, они душой с теми ребятами, которым тяжело и которые выполняют задачи», — сообщил экс-командир отряда «Барс 1» Артур Бацев.
Собранные средства пойдут на закупку оборудования, медикаментов и продуктов для участников спецоперации.
Читайте также: Кондратьев вручил госнаграды кубанцам, принявшим участие в спецоперации на Украине.
Популярные новости
- ФСБ выявила 187 участников «Колумбайна» в Краснодарском крае и еще в 45 регионах России
- В России разработали вакцину против оспы обезьян
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодаре «черным вдовам» увеличили сроки за махинации с квартирами одиноких пожилых людей
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?