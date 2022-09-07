Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре прошел благотворительный концерт в поддержку участников спецоперации на Украине

Общество
07.09.2022 08:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proshel-blagotvoritelnyj-kontsert-v-podderzhku-uchastnikov-spetsoperatsii-na-ukraine
Видео канала «Кубань 24»

На Рождественской набережной звучали народные песни, патриотические стихи и популярные композиции. Также здесь работала выставка оружия.

Любой желающий мог подержать в руках и внимательно изучить автоматы и пистолеты. На празднике присутствовали военные, которые совсем недавно вернулись из Украины.

«Такие мероприятия сейчас необходимы, потому что они нас сплачивают. И все, кто здесь, пришли поддержать, они душой с теми ребятами, которым тяжело и которые выполняют задачи», — сообщил экс-командир отряда «Барс 1» Артур Бацев.

Собранные средства пойдут на закупку оборудования, медикаментов и продуктов для участников спецоперации.

Читайте также: Кондратьев вручил госнаграды кубанцам, принявшим участие в спецоперации на Украине.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Краснодаре неадекватная женщина устроила стриптиз на улице Промышленной
В Краснодаре неадекватная женщина устроила стриптиз на улице Промышленной
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Платный вход или карта? Неизвестные устройства появились у японского сада в парке «Краснодар»
Платный вход или карта? Неизвестные устройства появились у японского сада в парке «Краснодар»
В Новороссийске водолазы проверят дно на пляже «Кристалл» на наличие фосфора
В Новороссийске водолазы проверят дно на пляже «Кристалл» на наличие фосфора
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. ФСБ выявила 187 участников «Колумбайна» в Краснодарском крае и еще в 45 регионах России
  2. В России разработали вакцину против оспы обезьян
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодаре «черным вдовам» увеличили сроки за махинации с квартирами одиноких пожилых людей
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях