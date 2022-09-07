В Краснодаре прошел благотворительный концерт в поддержку участников спецоперации на Украине

Видео канала «Кубань 24»

На Рождественской набережной звучали народные песни, патриотические стихи и популярные композиции. Также здесь работала выставка оружия.

Любой желающий мог подержать в руках и внимательно изучить автоматы и пистолеты. На празднике присутствовали военные, которые совсем недавно вернулись из Украины.

«Такие мероприятия сейчас необходимы, потому что они нас сплачивают. И все, кто здесь, пришли поддержать, они душой с теми ребятами, которым тяжело и которые выполняют задачи», — сообщил экс-командир отряда «Барс 1» Артур Бацев.

Собранные средства пойдут на закупку оборудования, медикаментов и продуктов для участников спецоперации.

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