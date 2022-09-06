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Кондратьев вручил госнаграды кубанцам, принявшим участие в спецоперации на Донбассе

Политика
06.09.2022 17:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-vruchil-gosnagrady-kubantsam-prinyavshim-uchastie-v-spetsoperatsii-na-donbasse
Кондратьев вручил госнаграды кубанцам, принявшим участие в спецоперации на Донбассе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Церемония прошла в Театре Защитника Отечества в Краснодаре. В ней приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко и вице-губернатор Александр Власов.

Ордена и медали за успешное выполнение боевых задач в ДНР и ЛНР получили 34 жителя Краснодарского края.

«Сегодня мы чествуем настоящих героев. Тех, кто по зову сердца встал на защиту мирных жителей Донбасса и национальных интересов России. Вы проявили смелость, решительность и героизм при выполнении воинского долга. Ваша внутренняя сила и стойкость вызывают восхищение и являются примером для будущих поколений», — сказал Кондратьев.

В специальной военной операции на Украине приняли участие более 2 тыс. кубанцев. Более 1,5 тыс. казаков Кубанского казачьего войска и сейчас продолжают выполнять боевые задачи на линии фронта в составе добровольческих отрядов и частей Минобороны РФ.

«Казаки достойно проявляют себя, с честью выполняют боевые задачи, становятся примером для военнослужащих со всей России. Кроме того, мы отправили уже свыше 335 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса», — рассказал Власов.

Во время церемонии Кондратьев также передал госнаграды родственникам солдат, погибших в ходе специальной военной операции.

Один казак посмертно награжден Орденом Мужества Указом президента РФ. Еще 11 кубанцев — медалями «За отвагу».

«Наши земляки самоотверженно сражаются за безопасность Родины. К сожалению, порой отдают свои собственные жизни. Они настоящие сыны своей страны. Нет сомнений, их дело будет доведено до победного конца», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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