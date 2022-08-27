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Казачий отряд «Кубань» успешно отбил атаку польской ЧВК на Донбассе

Политика
27.08.2022 12:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/kazachij-otryad-kuban-uspeshno-otbil-ataku-polskoj-chvk-na-donbasse
Казачий отряд «Кубань» успешно отбил атаку польской ЧВК на Донбассе
Фото t.me/wargonzo

Об этом 27 августа сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

По его словам, в ночь на 27 августа группа боевиков, которая судя по радиоперехватам и крикам в ближнем бою состояла из поляков, попыталась захватить опорный пункт Вооруженных Сил РФ в окрестностях Красного Лимана в ДНР.

«Пост оборонял казачий отряд БАРСов «Кубань». Противник, понеся потери был отброшен в лес и отступил. В результате боестолкновения бойцы «Кубани» захватили трофеи, в том числе гранатометы иностранного производства», — говорится в Telegram-канале WarGonzo.

Пегов также сообщил, что его команда готовит большой спецрепортаж о том, как кубанские казаки ведут бои на Славянском направлении.

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