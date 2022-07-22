К спецоперации на Украине присоединились еще свыше 200 казаков из Краснодарского края

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Об этом 22 июля сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что в настоящее время больше тысячи кубанских казаков-добровольцев участвуют в специальной военной операции.

«Еще более 200 казаков-добровольцев отправились исполнять воинский долг на Донбасс. Так сложилось исторически — казаки всегда охраняли наши рубежи. Не раз бывали в горячих точках, у каждого добровольца за плечами огромный опыт. Поэтому они не смогли остаться в стороне и отправились отстаивать интересы Родины. На сегодняшний день уже более тысячи наших казаков-добровольцев прошли боевую подготовку и принимают участие в специальной военной операции. Не сомневаюсь, они с честью выполнят поставленные задачи. Каждого из бойцов будем ждать дома», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор также сообщил, что Кубанское казачье войско создало Центр по подготовке добровольцев к участию в спецоперации и полевой лагерь. Опытные инструкторы провели там занятия по боевой подготовке.

«Казачьи общества края с первых дней спецоперации постоянно оказывают самую разную помощь. В общей сложности собрали уже больше 150 т гуманитарной помощи. И продолжают практически каждую неделю направлять самое необходимое для жителей Донецка, Мариуполя, Горловки», — сказал глава края.

Встреча с казаками-добровольцами перед их отправкой на Донбасс пройдет на территории Центра подготовки. В ней примут участие вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, депутат Госдумы РФ Иван Демченко. А также Герой России и депутат ЗСК Евгений Шендрик, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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