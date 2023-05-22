В водоемах Крымского района запретили купаться из-за опасного заболевания

Муниципальные власти 22 мая предупредили об опасности заразиться лептоспирозом при купании в местных водоемах.

«В целях профилактики инфекционной заболеваемости, в том числе лептоспироза, запрещается купание во всех открытых водоемах района», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Крымского района.

Отмечается, что муниципалитет является эндемичной территорией по заболеваемости лептоспирозом. Это заболевание может вызвать поражение почек, печени и нервной системы, а также привести к возникновению менингита, желтухи, острой почечной недостаточности и геморрагическому синдрому.

Читайте также: жителям Краснодара напомнили о запрете купания в водоемах города. В городе нет ни одного оборудованного для купания пляжа, потому что состояние воды в течение многих лет не отвечает нормам безопасности.