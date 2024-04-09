В виноградарском хозяйстве Темрюкского района внедрят бережливые технологии

Компания «Победа», созданная в 1992 году на базе виноградарского совхоза на Таманском полуострове, присоединилась к нацпроекту «Производительность труда».

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, на предприятии с помощью экспертов Регионального центра компетенций внедрят технологии бережливого производства и оптимизируют процессы для повышения эффективности выращивания винограда.

«Многолетние традиции кубанского виноградарства и виноделия заслуженно выводят эту индустрию на ведущие позиции в экономике региона. Сегодня для нас важно помочь предприятиям поддерживать заданный уровень», — сказал Алексей Юртаев.

Внедрение бережливых технологий на предприятии «Победа» станет положительным примером для других виноделов. В ближайшее время эксперты РЦК обучат группу основным инструментам бережливого производства, определят пилотный поток и начнут внедрять улучшения. Далее сотрудники компании используют этот опыт для оптимизации других линий.

Компания «Победа» выращивает виноград для «Южной винной компании». Кроме виноградарства хозяйство также производит зерно.

Участвовать в бережливом нацпроекте могут предприятия базовых несырьевых отраслей экономики. С этого года к нацпроекту могут присоединиться организации туриндустрии с выручкой от 180 млн рублей в год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: нацпроект «Производительность труда» на Кубани внедряют 308 предприятий.