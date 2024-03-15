Нацпроект «Производительность труда» на Кубани внедряют 308 предприятий

Повышение производительности труда позволит России войти в четверку крупнейших экономик мира.

Об этом президенту РФ сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках доклада об экономических механизмах реализации программы национального развития страны.

«В условиях дефицита кадров это критически важно. Кроме того, только за счет высокого уровня производительности труда возможно обеспечить устойчивый рост реальной заработной платы в экономике, а значит, и потребительского спроса на российские товары и услуги. Для этого планируется, во-первых, провести масштабный реинжиниринг бизнес-процессов на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и социальной сферы на основе современных принципов бережливого производства. Работа будет проведена силами уже созданных Федерального центра компетенций и 60 региональных центров. К 2030 году проект охватит не менее 12 тыс. предприятий — в два раза больше, чем на текущий момент — и все 288 тыс. учреждений социальной сферы», — сказал Белоусов.

Он отметил, что по нацпроекту планируется расширить применение цифровых решений среди российских предприятий. Для этого на платформе эффективность.рф к 2030 году будут представят порядка 600 сервисов и типовых решений.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил, что регион сегодня является одним из лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда».

«Уже 308 наших предприятий активно внедряют бережливые технологии и используют все доступные программой инструменты поддержки, которые позволяют повышать эффективность работы и развивать важные для экономики региона направления. В некоторых компаниях удалось добиться выдающихся показателей, например, сократить время протекания процесса почти на 70%, увеличить выработку на 350% или в два раза уменьшить количество запасов», — сказал Юртаев.

Создавать современную производственную культуру, без инвестиций повышать производительность труда и выработку продукции помогают эксперты Федерального и Регионального центров компетенций. Эксперты помогают перестраивать внутрипроизводственную логистику, загружать оборудование и минимизировать простои, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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