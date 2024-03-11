На Кубани производитель тары внедрит бережливые технологии по нацпроекту

Эту работу в компании «93 регион», занимающейся реализацией стеклянной и пластиковой тары, проводят согласно нацпроекту «Производительность труда».

На предприятии при участии экспертов Регионального центра компетенций рабочая группа проведет оптимизацию процессов разгрузки, складирования, сборки и отгрузки продукции оптовым клиентам. Это должно в том числе снизить запасы и повысить выработку стеклобанки.

Сейчас сотрудники компании изучают оптимальные методы из мировой практики в области складской логистики. В планах сократить лишние перемещения готовой продукции путем перестановки оборудования, применения специальной разметки, закупки раций для связи рабочих, а также внедрения стеллажной системы хранения.

«Повышение производительности труда и поддержка таких компаний — важное направление на пути к импортозамещению и экономическому суверенитету региона и страны», — сказал глава минэкономики региона Алексей Юртаев.

Кроме того, в компании рассматривают возможность применять терминалы считывания данных и частичный переход на электронный документооборот в процессе приемки и отгрузки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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