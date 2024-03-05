На Кубани руководители предприятий повысят бизнес-компетенции по нацпроекту

Повышение квалификации управленцев высшего и среднего звена проводят в рамках программы «Лидеры производительности» нацпроекта «Производительность труда».

От Краснодарского края к первому в этом году потоку программы обучения присоединились четыре участника. Они узнают о самых актуальных инструментах повышения производительности труда.

По словам замминистра экономического развития РФ Мурата Керефова, к концу года программа «Лидеры производительности» охватит около 10 тыс. руководителей.

«Президент в послании к Федеральному собранию поставил цель кардинально повысить производительность труда. Для этого предстоит к 2030 году охватить проектами по повышению производительности труда не менее 40% компаний базовых несырьевых отраслей. Запустить такие проекты и развить результаты внедрения бережливого производства возможно только при поддержке руководства предприятий», — подчеркнул Керефов.

Как отметил глава минэкономики Кубани Алексей Юртаев, в крае руководители предприятий осознают необходимость в обновлении управленческих компетенций. Так, за 5 лет в программе «Лидеры производительности» приняли участие 560 топ-менеджеров.

«Вместе с федеральными экспертами они разрабатывали проекты, знакомились с самыми актуальными инструментами в области управления персоналом, маркетинга, коммерческой деятельности, развития стратегии. Все эти знания помогли им улучшить бизнес-процессы и повысить эффективность работы своих предприятий», — заключил Юртаев.

Всего в этом году проведут четыре потока обучения. В результате повысить свои бизнес-компетенции смогут 750 российских управленцев.

Старт второго потока обучения программы «Лидеры производительности» состоится 26 марта. Регистрация на третий поток продлится до 10 апреля, а на четвертый — до 13 мая. Оставить заявку на участие в программе можно по этой ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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