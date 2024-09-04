В Верховном суде РФ впервые оправдали водителя, не прошедшего алкотестер

Верховый суд РФ впервые отменил результаты медицинского освидетельствования водителя, которого заподозрили в вождении авто в нетрезвом виде. Оказалось, что врач, которые проводил процедуру, не имел должной квалификации.

Инцидент произошел в июле 2023 года на трассе на границе России с Казахстаном. Инспектор ДПС остановил мужчину, предположив, что тот пьян, и предложил ему пройти освидетельствование. Тот дыхнул в алкотестер и, согласно материалам дела, прибор показал 0,64 мг/л. То есть показание было почти в 4 раза выше нормы.

Водитель сказал, что не согласен с результатом. Тогда ему предложили пройти медосвидетельствование, и тот согласился. Процедуру провел фельдшер районной больницы села Кизильское. Согласно его заключению, мужчина был пьян, и на этом основании водителя оштрафовали на 30 тыс. рублей, а также лишили прав на полтора года.

Такое решение подтвердили два суда — апелляционный и кассационный, а Верховный его не поддержал. Как выяснилось, проводивший медосвидетельствование фельдшер проходил курс повышения квалификации по вопросам «медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения» в организации, не указанной в приказе Минздрава РФ. То есть неизвестно, соответствует ли учебная программа учреждения программе, установленной министерством.

Как итог, Верховный суд РФ установил, что процедура медосвидетельствование водителя была проведена с нарушением. Потому вынесенные другими судами решения были отменены, а дело в отношении мужчины прекратили за недоказанностью, сообщает «Российская газета».

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