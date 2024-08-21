Гостиницу-самострой снесут в Анапе по решению Верховного суда

Застройщик построил трехэтажную гостиницу площадью 700 кв. м на земле для индивидуального жилого строительства на улице Буковой.

Здание без разрешительных документов зарегистрировали в упрощенном порядке. В связи с этим мэрия обратилась в суд о сносе объекта, который нарушает градостроительные регламенты и небезопасен для эксплуатации.

Суды первой и апелляционной инстанции вынесли решения в пользу мэрии, а Четвертый кассационный суд общей юрисдикции встал на сторону застройщика.

Верховный суд отменил определение кассации и отправил дело на новое рассмотрение в тот же суд. В результате здание признали самостроем.

Всего на курорте с 2021 по 2024 годы снесли более 100 самостроев в добровольном порядке и на основании решений судов, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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