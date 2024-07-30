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Пять незаконных кафе и магазинов снесут на пляже под Анапой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-plyazhe-stanitsy-blagoveshhenskoj-pod-anapoj-snosyat-5-nezakonnyh-kafe-i-magazinov
Пять незаконных кафе и магазинов снесут на пляже под Анапой
Фото t.me/anapaofficial

Незаконные постройки обнаружили на пляже станицы Благовещенской специалисты городского управления санаторно-курортного комплекса.

Всего на пляжах выявили 24 незаконных объекта. Некапитальные сооружения, в которых располагались кафе и магазины, находились на береговой линии.

Вынесли постановление о демонтаже пяти незаконных магазинов и кафе. Сотрудники специализированной фирмы уже начали разбирать конструкции. Завершить работы планируют до конца дня.

На курорте ежедневно ведут мониторинг для выявления незаконных торговых точек, сообщает пресс-служба администрации Анапа в Telegram.

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