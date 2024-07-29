Трехэтажный самострой начали сносить на улице Путейской в Краснодаре

В Краснодаре освобождают участок на улице Путейской от незаконного трехэтажного недостроя.

По словам главы Краснодара Евгения Наумова, на участке должны были построить одноэтажную прачечную, но вместо этого выросли три этажа.

«Стройка остановилась, техника уехала. А в кирпичных стенах без окон и дверей поселились маргиналы. Мало того, что здание возводилось без разрешения, так еще и с нарушением строительных норм. Суд постановил: снести. Раз «хозяин» отказался навести порядок на участке, объектом занялись наши специалисты вместе с судебными приставами Прикубанского округа. В ближайшее время территорию освободим», — написал Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что это уже 33-й самострой, который сносят в этом году, а также подчеркнул принципиальную позицию властей города в отношении незаконных объектов. По словам Евгения Наумова, это вопрос безопасности краснодарцев, и в первую очередь детей, которых привлекают стройки и заброшенные здания.

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