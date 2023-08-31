В ВДЦ «Орленок» прошел лекторий общества «Знание» с участием актрисы Екатериной Самуйлиной

Мероприятие приурочили ко Дню российского кино, оно стало частью трека «Знание. Лекторий». Участники девятой смены ВДЦ «Орленок» встретились с Екатериной Самуйлиной, победительницей Спартакиады учащихся, многократной чемпионкой Москвы, актрисой театра и кино.

Основными темами лекции стали развитие кинематографа, профессиональный путь актера и новые возможности для самореализации. Екатерина Самуйлина рассказала о работе над ролью для фильма Валерия Тодоровского «Большой» и о том, какую роль играет спорт в достижении жизненных целей.

«Тренировочный процесс помогает выработать крайне важные навыки, такие как терпение, понимание, что не все получается сразу и одних усилий мало. Для успеха должны сложиться несколько факторов, а иногда просто требуется время. Трудолюбие, вера в себя и свои силы, честность и справедливость — те качества, которые позволяют юным спортсменам не только на пути к пьедесталу, но и во всех других сферах», — сказала Самуйлина.

Также она рассказала, как совмещать разный жизненный опыт и преобразовывать его в новые проекты, о механике актерской работы и инструментах для погружения в образ.

Серия просветительских форумов в рамках трека «Знание. Лекторий» включает в себя лекции, мастер-классы и выступления в интерактивных форматах. В ходе встреч с экспертами из разных областей деятельности слушатели узнают, как прорабатывать свои внутренние вопросы, знакомятся со способами постановки и достижения жизненных целей, учатся приемам планирования и составления стратегий для решения актуальных проблем, сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

Читайте также: число мест в детском лагере «Орленок» увеличат на треть.