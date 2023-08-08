Число мест в детском лагере «Орленок» увеличат на треть

Об этом рассказал директор Всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае Александр Джеус.

По его словам, если раньше родители с детьми уезжали в Турцию или Грецию, то сейчас большинство родителей и детей остаются в своей стране. В связи с этом детский отдых в «Орленке» стал выше.

«Мы сохраняем где-то 20% путевок на продажу. Если бы была такая возможность или потребность, мы бы могли легко продать все 100% путевок. Но задача — реализация госполитики в области детства. Наш бюджет 1,8 млрд рублей в год, 60% этих денег уходит на выплату заработной платы и различного рода премий. А что касается нашей выручки, то начиная с 2021 года у нас ее практически не было. Сейчас у нас общая выручка порядка 450-480 млн рублей в год. На сегодняшний день нужно сказать, что в среднем 77-83 тыс. рублей стоит наша путевка».

По словам Джеуса, сейчас заканчивается самая масштабная реконструкция, связанная с коммунальными сетями. На территории лагеря меняют элекросети и несколько подстанций, водовод и канализацию, стоят новые очистные сооружения. Обновление планируют полностью завершить к следующему году. За 5 лет в реконструкцию сетей в «Орленке» вложили около 4 млрд рублей.

«Мы сейчас принимаем до 25 тыс. человек, а выйдем на цифру в 35 тыс. человек. Вообще, наша рекреация рассчитана на 50 тыс. детей, но нельзя это делать быстро. Здесь речь о всей сопутствующей инфраструктуре», цитирует Александра Джеуса «РБК-Краснодар».

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