В Усть-Лабинском районе женщина погибла под колесами автобуса
Происшествия
23.09.2022 16:00
Авария произошла вечером 22 сентября на автодороге Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края. В результате ДТП погибла женщина-пешеход.
По предварительным данным, 38-летний мужчина, управляя автобусом «КАВЗ», сбил 48-летнюю женщину. Она шла по проезжей части в попутном направлении движения автобуса. На ее верхней одежде не было светоотражающих элементов.
В результате ДТП женщина погибла на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Сочи водитель не справился с управлением и влетел во встречный автомобиль.
Популярные новости
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- В Краснодаре неадекватная женщина напугала учеников школы
- Минобороны ответило на вопросы по частичной мобилизации в РФ
- Маргарита Симоньян объявила флешмоб для финансовой поддержки мобилизованных
- В Сочи дольщикам ЖК «Ямайка» выплатили более 4 млрд рублей
- Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?