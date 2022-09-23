В Усть-Лабинском районе женщина погибла под колесами автобуса

Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Авария произошла вечером 22 сентября на автодороге Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края. В результате ДТП погибла женщина-пешеход.

По предварительным данным, 38-летний мужчина, управляя автобусом «КАВЗ», сбил 48-летнюю женщину. Она шла по проезжей части в попутном направлении движения автобуса. На ее верхней одежде не было светоотражающих элементов.

В результате ДТП женщина погибла на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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