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В Усть-Лабинском районе женщина погибла под колесами автобуса

Происшествия
23.09.2022 16:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ust-labinskom-rajone-zhenshhina-pogibla-pod-kolesami-avtobusa
В Усть-Лабинском районе женщина погибла под колесами автобуса
Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Авария произошла вечером 22 сентября на автодороге Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края. В результате ДТП погибла женщина-пешеход.

По предварительным данным, 38-летний мужчина, управляя автобусом «КАВЗ», сбил 48-летнюю женщину. Она шла по проезжей части в попутном направлении движения автобуса. На ее верхней одежде не было светоотражающих элементов.

В результате ДТП женщина погибла на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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