Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи водитель не справился с управлением и влетел во встречный автомобиль

Происшествия
23.09.2022 11:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-voditel-ne-spravilsya-s-upravleniem-i-vletel-vo-vstrechnyj-avtomobil
В Сочи водитель не справился с управлением и влетел во встречный автомобиль

Жесткое ДТП произошло 22 сентября около 22:40 на улице Пластунской в Центральном районе города-курорта.

По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz двигался с высокой скоростью, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Ford, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УГИБДД по Сочи.

От столкновения Ford отбросило на дорожные металлические ограждения. На месте работали полицейские и медики. Водителям обеих иномарок потребовалась помощь врачей.

Читайте также: в Краснодарском крае 17-летний подросток устроил ДТП на встречке, его машину разорвало на три части.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре празднование Дня города пройдет по сокращенной программе
В Краснодаре празднование Дня города пройдет по сокращенной программе
В Краснодаре мужчина горел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката
В Краснодаре мужчина горел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката
В Краснодаре снесли двухэтажный самострой площадью 587 кв. метров
В Краснодаре снесли двухэтажный самострой площадью 587 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Краснодарском крае 17-летний подросток устроил ДТП на встречке, его машину разорвало на три части
  3. Правительство РФ предложило ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами
  4. Маргарита Симоньян объявила флешмоб для финансовой поддержки мобилизованных
  5. В Москве уроженку Кубани арестовали по подозрению в убийстве новорожденной дочки
  6. Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях