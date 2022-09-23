В Сочи водитель не справился с управлением и влетел во встречный автомобиль

В Сочи водитель не справился с управлением и влетел во встречный автомобиль

Жесткое ДТП произошло 22 сентября около 22:40 на улице Пластунской в Центральном районе города-курорта.

По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz двигался с высокой скоростью, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Ford, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УГИБДД по Сочи.

От столкновения Ford отбросило на дорожные металлические ограждения. На месте работали полицейские и медики. Водителям обеих иномарок потребовалась помощь врачей.

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