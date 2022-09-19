В Усть-Лабинском районе во время турнира по ловле карпа выловили более 2 тонн рыбы

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Турнир по ловле карпа проходил с 15 по 18 сентября.

Общий улов рыбы составил 2 тыс. 28 кг 130 г. Самого большого карпа весом более 13 кг достали команда «Паровоз».

Золотая медаль досталась команде «Хвост и чешуя», улов которой составил 418,6 кг. На втором месте команда «ПроБа» с весом улова 291,3 кг. Третье место с 235,8 кг пойманной рыбы досталось команде «Паровоз».

Кубок по ловле карпа в Усть-Лабинском районе планируют проводить каждый год, сообщает Telegram-канал главы Усть-Лабинска Станислава Гайнюченко.

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