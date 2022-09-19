В Усть-Лабинском районе во время турнира по ловле карпа выловили более 2 тонн рыбы
Общество
19.09.2022 21:56
Турнир по ловле карпа проходил с 15 по 18 сентября.
Общий улов рыбы составил 2 тыс. 28 кг 130 г. Самого большого карпа весом более 13 кг достали команда «Паровоз».
Золотая медаль досталась команде «Хвост и чешуя», улов которой составил 418,6 кг. На втором месте команда «ПроБа» с весом улова 291,3 кг. Третье место с 235,8 кг пойманной рыбы досталось команде «Паровоз».
Кубок по ловле карпа в Усть-Лабинском районе планируют проводить каждый год, сообщает Telegram-канал главы Усть-Лабинска Станислава Гайнюченко.
Читайте также: в Староминском районе рыбаки поймали двухметрового сома.
Популярные новости
- В мэрии Краснодара ответили на флэшмоб горожан, требующих свою долю городского бюджета
- К 229-летию Краснодара на Городской площади повесили главный праздничный баннер
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- В Краснодарском крае будут судить велосипедиста, пытавшегося ночью изнасиловать девушку на улице
- В Мезмае пенсионерка сорвалась с обрыва и упала на камни
- Ростовский «Горизонт» требует от краснодарских компаний 3,5 млн рублей за использование слова «горизонт»