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В Староминском районе рыбаки поймали двухметрового сома

Общество
25.07.2022 07:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-starominskom-rajone-rybaki-pojmali-dvuhmetrovogo-soma
Видео канала «Кубань 24»

Вес рыбы составил 70 кг.

Чтобы дорасти до этих параметров, сому нужно прожить в среднем более 20 лет. Рыболовы запечатлели «речного монстра» на камеру, радуясь удачному улову.

Читайте также: рыбаки опубликовали в интернете незаконный улов в заповеднике «Утриш».

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