В Староминском районе рыбаки поймали двухметрового сома
Общество
25.07.2022 07:51
Вес рыбы составил 70 кг.
Чтобы дорасти до этих параметров, сому нужно прожить в среднем более 20 лет. Рыболовы запечатлели «речного монстра» на камеру, радуясь удачному улову.
Читайте также: рыбаки опубликовали в интернете незаконный улов в заповеднике «Утриш».
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