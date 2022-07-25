В Староминском районе рыбаки поймали двухметрового сома

Видео канала «Кубань 24»

Вес рыбы составил 70 кг.

Чтобы дорасти до этих параметров, сому нужно прожить в среднем более 20 лет. Рыболовы запечатлели «речного монстра» на камеру, радуясь удачному улову.

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