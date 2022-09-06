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В Усть-Лабинском районе в сентябре три дня будут закрывать движение через ж/д переезды

Общество
06.09.2022 16:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ust-labinskom-rajone-v-sentyabre-tri-dnya-budut-zakryvat-dvizhenie-cherez-zh-d-pereezdy
В Усть-Лабинском районе в сентябре три дня будут закрывать движение через ж/д переезды
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Движение транспорта через железнодорожные переезды по улице Вольной в Усть-Лабинске и в поселке Двубратском ограничат 22, 23 и 24 сентября с 5:00 до 17:00.

Ограничение движения через ж/д переезды связано с проведением плановых ремонтных работ.

Водителей Краснодарского края попросили принять эту информацию во внимание и планировать свои поездки через Усть-Лабинский район с учетом ограничений, сообщает пресс-служба СКЖД.

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