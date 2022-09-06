В Усть-Лабинском районе в сентябре три дня будут закрывать движение через ж/д переезды
Общество
06.09.2022 16:48
Движение транспорта через железнодорожные переезды по улице Вольной в Усть-Лабинске и в поселке Двубратском ограничат 22, 23 и 24 сентября с 5:00 до 17:00.
Ограничение движения через ж/д переезды связано с проведением плановых ремонтных работ.
Водителей Краснодарского края попросили принять эту информацию во внимание и планировать свои поездки через Усть-Лабинский район с учетом ограничений, сообщает пресс-служба СКЖД.
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